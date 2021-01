Mannheim – Wohnungsbrand in den Quadraten – Friedrichsring war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt – Keine Verletzten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Mannheim zu einem gemeldeten Wohnungsbrand im Quadrat U6 aus. Beim Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens war bereits starke Rauchentwicklung aus einem Rollladenkasten im 3. OG des Mehrfamilienhauses festzustellen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten selbstständig und unverletzt die Wohnung verlassen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt an einem Heizlüfter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Wohnung war auf Grund der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten im Nachgang nicht mehr bewohnbar. Die Familie konnte in einer von der Stadt Mannheim organisierten Notunterkunft untergebracht werden. Das DRK war mit zwei RTW-Besatzungen sowie einem leitenden Notarzt vor Ort. Der Friedrichsring war in Richtung Hauptbahnhof für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Auf Grund des sehr geringen Verkehrs, kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Archivbild MRN News

