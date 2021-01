Manheim – Der SV Waldhof Mannheim feiert in München Auswärtssieg

München/Mannheim. Die Erfolgsserie vom SV Waldhof Mannheim geht im neuen Jahr in der 3. Liga weiter. Die Waldhöfer feierten beim Aufsteiger Türkgücü München mit 2:0 (1:0 zur Halbzeit) den vierten Auswärtssieg. Die Mannheimer gingen nach einer Standardsituation in der 20. Minute in Führung. Der Münchner-Torwart René Vollath konnte einen Kopfball von Marcel Seegert abwehren, doch den Schuss von Rafael Garcia fälschte Marcel Costly mit der Hacke zum Führungstreffer noch ab. In der zweiten Halbzeit sorgte Dominik Martinovic in der 75. Minute nach Vorarbeit von Marcel Costly für den 2:0-Endstand. Für Stürmer Martinovic war es bereits der achte Saisontreffer. Mit dem achten Saisonsieg hat sich der SV Waldhof Mannheim nach dem 22. Spieltag mit 33 Punkten auf den siebten Tabellenplatz verbessert. Die Waldhöfer haben jetzt nur noch fünf Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze mit Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt, die jeweils 38 Punkte haben. Die Waldhöfer bestreiten das nächste Spiel in der 3. Liga am Samstag, den 06. Februar um 14 Uhr, zu Hause im Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Lauterer haben nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden ihren Cheftrainer Jeff Saibene entlassen. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.waldhof-mannheim.de.

