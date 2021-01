Ludwigshafen – Die Linke: Zur Reduzierung der Corona-Infektionen tut Homeoffice Not. Doch der US-Mutterkonzern PMC der Ludwigshafener Firma Raschig stellt sich quer!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Standratsfraktion der LINKEN in Ludwigshafen hat mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, dass der Mutterkonzern der Ludwigshafener Traditionsfirma Raschig, die Firma PMC Global Incorporated mit Sitz in den USA, nicht bereit ist, die Homeoffice-Verordnung der Bundesregierung umzusetzen!

Fundierte Gründe wurden dafür nicht genannt. Es scheint sich eher um eine reine Sparmaßnahme zu handeln. Die PMC ist ja bekannt dafür, aus der Raschig nur noch Gewinne abzuschöpfen und nichts mehr zu investieren. Heute präsentiert sich das Werk mitten in Ludwigshafen als eine langsam verfallende Industrieruine von 1891.

Wir unterstützen ausdrücklich die Forderung des Gewerkschaftssekretärs Fabian Haag vom IG BCE-Bezirk Ludwigshafen, die Firma PMC/Raschig müsse sich an die Homeoffice-Verordnung halten, denn wenn sich nicht alle an die Regeln halten, ist die Corona-Pandemie wirklich nicht in den Griff zu kriegen. Auch der Raschig Betriebsratsvorsitzende Fitzner verurteilte das Verhalten der US-Geschäftsleitung entschieden und deswegen unsere volle Solidarität hat.

Wir als LINKE fordern die Stadtverwaltung Ludwigshafen und die Landesregierung Rheinland-Pfalz auf, die geltende Rechtslage durchzusetzen und die Geschäftsleitung von Raschig nachdrücklich zu einer sofortigen Umsetzung der Homeoffice-Verordnung zu verpflichten. Unabhängig davon, ob Raschig nun einem US-Konzern gehört oder nicht, gelten hier die bundesdeutschen Gesetze und Verordnungen und nicht etwa die Sparwut eines US-Konzerns, denn diese profitorientierte Nachlässigkeit der Raschig-Geschäftsleitung geht auf Kosten der Gesundheit und womöglich des Lebens von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hier in unserer Stadt!

Wir hoffen, dass sich die anderen politischen Parteien in Ludwigshafen unserer Forderung anschließen (von der AFD erwarten wir natürlich gar nichts, wie immer).

Wir unterstützen nachdrücklich die Ankündigung von Gewerkschaftssekretär Haag, mit einer “lauten, Corona-Regel-konformen Aktion” gegen das Verhalten der US-Geschäftsleitung zu protestieren und hoffen auf die Unterstützung der gesamten Arbeitnehmerschaft in Ludwigshafen, aller Gewerkschaften und des demokratischen Überbaus der Stadt.

Quelle Die Linke Ludwigshafen