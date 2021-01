Kaiserslautern – Der FCK trennt sich von Trainer Jeff Saibene

Kaiserslautern. Der Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Cheftrainer Jeff Saibene und Co-Trainer Ryszard Komornicki aus sportlichen Gründen mit sofortiger Wirkung nach der 0:1 Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstagabend freigestellt.

Der 52-jährige Luxemburger übernahm gemeinsam mit seinem Co-Trainer im Oktober 2020 das Traineramt von Boris Schommers und stand in 20 Ligaspielen sowie einem Spiel im Verbandspokal als Cheftrainer an der Seitenlinie der Roten Teufel.

Unter Cheftrainer Jeff Saibene feierte der FCK nur drei Siege, spielte zwölf Mal unentschieden und verlor fünf Spiele.

Der 1. FC Kaiserslautern bedankt sich ganz herzlich bei Jeff Saibene und Ryszard Komornicki für Ihren Einsatz und wünscht beiden für den weiteren Lebensweg alles Gute.

Über die Nachfolgeregelung wird der 1. FC Kaiserslautern zeitnah informieren.

Quelle : 1. FC Kaiserslautern

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail