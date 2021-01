Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern verliert das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden

Kaiserslautern. Die Abstiegssorgen für den 1. FC Kaiserslautern werden nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga immer größer. Der FCK zeigte gegen Wehen eine sehr schwache Leistung und hatte im ganzen Spiel nur eine Chance. Die Lauterer können sich bei ihrem Torwart Avdo Spahic bedanken, der zahlreiche Chancen abwehrte. Der 1. FC Kaiserslautern wartet damit weiterhin im neuen Jahr auf den ersten Erfolg, für die Mannschaft aus Wehen war es der erste Sieg im Jahr 2021. Das entscheidende Tor erzielte Kevin Lankford in der 68. Minute, Lankford wurde erst vor wenigen Tagen vom FC St. Pauli ausgeliehen. Beim Hinspiel in Wehen hatte der FCK 2:2-Unentschieden gespielt.

Nach dem 22. Spieltag liegt der 1. FC Kaiserslautern mit 21 Punkten und 20:28 Toren auf dem 16. Rang in der 3. Liga. Für die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene war es die siebte Saisonniederlage und dritte Heimniederlage auf dem Betzenberg. Nach dem Spiel wurde FCK-Cheftrainer Jeff Saibene entlassen.

Das nächste Spiel bestreitet der 1. FC Kaiserslautern am Samstag, 06. Februar um 14 Uhr, im Südwestderby auswärts beim SV Waldhof Mannheim, die Tabellensiebter sind. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick