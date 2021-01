Heidelberg – Elektroschrott in Brand geraten – Ursache unklar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr, unweit des Obstgartenwegs und der dort befindlichen Kleingärten, ein größerer Berg Elektroschrott in Brand. Beim Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens des Polizeirevier Heidelberg-Nord standen die zahlreichen Elektrogeräte und weiterer Unrat bereits in Vollbrand. Die Gegenstände waren allesamt unsachgemäß in einem mit Folie ausgelegten, nicht mit Wasser befüllten Teich entsorgt worden. Da die Örtlichkeit nur schwer zugänglich war, lies die Feuerwehr das Feuer kontrolliert abbrennen. Sowohl die Berufsfeuerwehr der Stadt Heidelberg als auch die Freiwillige Feuerwehr des Stadtteils Handschusheim waren mit insgesamt vier Fahrzeugen im Einsatz. Sowohl über die Brandursache, sowie über den entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord geführt