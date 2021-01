Ludwigshafen – Benno Griebe wird 80 – CDU gratuliert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

An diesem Samstag, 30. Januar 2021, feiert der Maudacher Benno Griebe seinen 80. Geburtstag. Dem umtriebigen Kommunalpolitiker und ehemaligen stellvertretenden Ortsvorsteher gratulieren der CDU Kreisvorsitzende Torbjörn Kartes MdB und Andreas Olbert, Vorsitzender des Ortsverbands Maudach: „Herzliche Glück- und Segenswünsche

senden wir an unseren lieben Parteifreund Benno Griebe! Corona lässt keine große Feier zu, aber er soll wissen, dass ihn heute viele Menschen im Herzen haben.“

Der Diplom-Ingenieur Benno Griebe war bis zu seiner Pensionierung als Landesbeamter in Mainz tätig. Als Ministerialrat und Referatsleiter wirkte er im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Daneben engagiertesich Griebe mit Leidenschaft auch an seinem Wohnort in Maudach politisch. Von 1979 bis 2001 war er Mitglied des Ortsbeirats,dort auch Fraktionssprecher, und von 1999 bis 2009 stellvertretender Ortsvorsteher. Inzwischen schaut er auf über vier Jahrzehnte kommunalpolitischen Engagements für seinen Stadtteil Maudach zurück. Bis heute ist er als Beisitzer im CDU-Ortsverband der Kommunalpolitik und seinem Heimatstadtteil verbunden. Darüber hinaus engagiert er sich in vielen Vereinen.

In den 1970er Jahren war Benno Griebe maßgeblich an der städtebaulichen Erweiterung Maudachs beteiligt. Einem von ihm miterarbeiteten Konzept ist es zu verdanken, dass Maudach durch den Bau der Umgehungsstraße vom Durchgangsverkehr entlastet wurde und sich das Neubau- und Gewerbegebiet entwickeln konnten. Viele weitere Initiativen sind mit seinem

Namen verbunden z.B. der Einsatz für einen höheren Wasserspiegel im Maudacher Bruch und sein Engagement für die Kerwe im Stadtteil. „Wir schätzen Benno Griebes Beiträge sehr und sind froh, dass er noch immer seine Fachkenntnis einbringt“, so Kartes und Olbert. „Mit seiner herzlichen Art und seinem Einsatz für den Stadtteil hat er sich über Parteigrenzen hinweg viele Sympathien erworben.“

