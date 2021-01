Ludwigshafen – ASB – AWO und Der Paritätische Ludwigshafen unterstützen die Aktion „Kindergrundsicherung jetzt“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die drei Ludwigshafener Wohlfahrtsverbände unterstützen mit sofortiger Wirkung die Aktion vieler Verbände „ Kindergrundsicherung Jetzt „.

Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG macht sich seit 2009 mit einer wachsenden Zahl von Mitgliedsverbänden bundesweit dafür stark, die Kindergrundsicherung fest im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Es fordert eine sozial gerechte Kinder- und Familienförderung.

Sprecher Holger Scharff: „ Kinder gehören nicht in den Bezug von Hartz IV., sondern müssen eine verlässliche Geldleistung erhalten, die sich an den Bedürfnissen der Gesellschaft orientiert. „

Zu viele Kinder leben in Armut, eine Schande für ein reiches Land. Man kann es täglich feststellen in den Schulen. Kein Pausenbrot, das notwendige Schulmaterial fehlt. Zu viele Kinder, die keinen Geburtstag besuchen, weil sie nicht ein paar Euro für ein kleines Geschenk haben. Es fehlt an passender Kleidung und vieles mehr.

Scharff abschließend: „ Mit einer gesetzlich abgesicherten Grundsicherung für Kinder haben alle Kinder das gleiche Recht auf gute Bildung und sozialer Teilhabe. „

Text: Holger Scharff