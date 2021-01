Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Zeitraum von Donnerstag, ab 21 Uhr bis Freitag, 3 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere Täter durch gewaltsames Öffnen eines Seiteneingangs unbefugten Zutritt in eine Apotheke in der Heinrich-Fuchs-Straße. Im Innern machten sich der oder die Täter anschließend an einem Tresor zu schaffen, der samt Inhalt entwendet wurde. Der ... Mehr lesen »