Speyer – Versuchter Einbruch

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte versuchten am 28.01.2021, zwischen 17.15 Uhr und 21.15 Uhr, in eine Wohnung in der Industriestraße in Speyer einzubrechen. Der/die Täter brach/en zunächst die Hauseingangstür auf und versuchten sich anschließend an einer Wohnungstür. Hier scheiterte das Vorhaben. Durch den Einbruch den entstand ein Sachschaden in Höhe 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

