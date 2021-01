Mannheim – Aktuelles zu Corona – 3 weitere Todesfälle – Krankenkassen und Sozialministerium beschließen Regelung für Fahrten in Impfzentren

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 9937/ drei weitere Todesfälle

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 29.01.2021, 16 Uhr, 41 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 9937.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 und eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Ein über 90 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 223 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu den positiv getesteten Fällen auf, nachdem der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt. Im ersten Schritt ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Diese werden nach Entscheidung und fachlicher Einschätzung durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 8715 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 999 akute Fälle.

Sobald das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg die Inzidenz für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht, ist sie unter www.mannheim.de/inzidenzzahl einzusehen.

2. Aktuelle Impfzahlen

In der Zeit vom 02.01. bis zum 29.01.2021 wurden im Mannheimer Impfzentrum (Stand heute 16.00 Uhr) 14.705 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Von den mobilen Impfteams wurden ab dem 27.12.2020 7.331 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt.

Insgesamt wurden seit Beginn der Impfungen am 27.12.2020 22.036 Impfungen durchgeführt.

3. Pressemitteilung des Landes Baden- Württemberg: Krankenkassen und Sozialministerium beschließen Regelung für Fahrten in Impfzentren

Die Krankenkassen in Baden-Württemberg und das Ministerium für Soziales und Integration einigen sich auf Regelungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die nicht selbstständig zu einem der Impfzentren gelangen können. Demnach kann jeder, der auch heute schon beispielsweise Fahrten zum Hausarzt von der Krankenkasse bezahlt bekommt, auch für den Weg zum Impfzentrum die Möglichkeit einer sogenannten Krankenfahrt nutzen. In diesen Fällen sollte grundsätzlich eine ärztliche Verordnung vorliegen, die beim Hausarzt auch telefonisch erfragt werden kann. In der ersten Gruppe der Impfberechtigten sind Menschen, die älter als 80 Jahre sind.

4. Sitzung des Gemeinderates

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am 02.02.2021 im Ratssaal, im Stadthaus, N 1 statt. Zuschauer*innen können jedoch nicht an der Sitzung im Ratssaal teilnehmen, stattdessen wird die Sitzung per Livestream in den Raum Swansea im Stadthaus übertragen. Es gilt allerdings eine Begrenzung auf 25 Zuschauer*innen und es muss eine Anmeldung vorab per E-Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de erfolgen.

Um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, die Gemeinderatssitzung zu verfolgen, wird die Sitzung zusätzlich per Video-Livestream über den YouTube-Kanal der Stadt Mannheim in das Internet übertragen. (https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/politik/gemeinderat/livestream-gemeinderat). Zu Beginn der Sitzung geben Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Peter Schäfer, Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Mannheim einen Bericht zu Corona-Lage in Mannheim.

Eine Anmeldung ist für Vertreter und Vertreterinnen der Presse nicht zwingend. Eine Voranmeldung würde aber die Arbeit der Pressestelle erheblich erleichtern. Deshalb bitten wir um eine Anmeldung unter yvette.rein@mannheim.de bis 02.02.2021, 12:00 Uhr. Presseplätze sind auf der Empore des Ratssaales vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass es dort nur reine Sitzplätze gibt, ohne Ablagemöglichkeit.