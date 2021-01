Mannheim – Aktionstag “clubsAREculture” – Anerkennung von Musikclubs als Kulturstätten!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/IG Clubkultur Baden-Württemberg) – Es ist still geworden um die Clubkultur in Deutschland – aber nur nach Außen. Im Hintergrund rauchen die Köpfe und es werden Konzepte entwickelt, wie die Clubkultur auch nach der Krise ihren Stellenwert in der Kulturlandschaft der Bundesrepublik weiter innehat. Mit dem Motto #clubsAREculture steigt in diesem Jahr die 4. Ausgabe des europäischen Aktionstags [OPEN] CLUB DAY, initiiert durch den europäischen Dachverband Live DMA.

Mit der Landtagswahl Baden-Württemberg startet das Super-Wahljahr 2021. Das Thema Clubkultur ist bisher im Wahlkampf ein Randthema. Um das nachhaltig zu verändern, haben wir die Vertreter*innen der demokratischen Parteien im Ländle gefragt, wie sie und ihre Partei zu den Themen und Anliegen unserer Szene stehen.

Aufbauend auf unseren Wahlprüfsteinen hat die IG Clubkultur Baden-Württemberg die Vertreter*innen der demokratischen Parteien im Rahmen des [OPEN] CLUB DAYS eingeladen, mit uns über unsere Themen zu sprechen.

Wir freuen dass unserer Einladung alle im Landtag vertretenen, demokratischen Parteien und die Spitzenkandidatin der Linkspartei gefolgt sind.

Ab 14.00 Uhr diskutieren wir gemeinsam mit Marion Gentges , (CDU), MDL, Nico Weinemann (FDP), MDL, Martin Rivoir (SPD), MDL, Sarah Mirow , Spitzenkandidatin DIE LINKE und Manfred Kern (GRÜNE), MDL, wie die Musikclubs und Livemusikspielstätten trotz der Pandemie-bedingten Widrigkeiten als wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft erhalten bleiben können. Themen der Runde sind u.a. Kulturorte für Livemusik und Live-DJ-Ereignisse erhalten, finanzielle und strukturelle Förderung etablieren, Kultur im ländlichen Raum stärken, Konsum sicherer gestalten,Sicherheit in der Nacht sowie die dringend benötigten

Corona-Hilfsmaßnahmen. Im Anschluss vereinen sich die Diskussionen der Landesverbände ab 15.15 Uhr zur Diskussion auf Bundesebene mit dem Titel: “Karstadt raus – Kultur rein? – Post-Corona: Können Musikclubs die Verödung der Innenstädte stoppen?

Präsentiert wird die Online-Konferenz vom Bundesverband LiveMusikKommision e.V. (kurz LiveKomm), Clubverbänden, Clubs und dem Chaos Computer Club (CCC). Die Streams werden kostenfrei auf www.clubsareculture.de bereitgestellt.

