Ludwigshafen – Bürger halten sich größtenteils an die Corona-Regeln – Positive Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zum landesweiten Kontrolltag

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern fand ein landesweiter Kontrolltag zur Überwachung der derzeit gültigen Corona-Regeln statt. Durch die landesweiten Kontrollen sollte die Einhaltung der Corona-Regeln und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus gerückt werden. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz fanden gestern in der Zeit von 07:00 Uhr bis 23:00 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden und der Polizei statt. Teilweise wurden die Kontrollen gemeinsam durchgeführt. Schwerpunkte der gemeinsamen Aktion waren, neben der Kontrolle der landesweit gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung (15. CoBeLVO), auch die Überwachung der ergänzend erlassenen Allgemeinverfügungen einzelner Kommunen, wie z.B. der nächtlichen Ausgangsbeschränkung in den Städten Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 542 Personen. Kontrollgrund war in den meisten Fällen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung an den vorgeschriebenen Örtlichkeiten nicht oder nicht richtig getragen wurde. Insgesamt wurden 178 Verstöße polizeilich festgestellt, davon 118 Verstöße gegen die Maskenpflicht, 15 Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken, 23 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen, 9 Verstöße gegen das Abstandsgebot, 2 Verstöße gegen das Alkoholverbot und 9 Verstöße gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung und 2 sonstige Verstöße. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hielt sich jedoch an die derzeit gültigen Vorschriften und musste daher erst gar nicht kontrolliert werden. Die Polizei freute sich über die positive Bilanz des Kontrolltages und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger sich weiter an die Corona-Regeln zu halten, um das Infektionsgeschehen deutlich reduzieren zu können.