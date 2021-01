Heidelberg-Schlierbach – 53-jähriger Mann mit Pfefferspray angegriffen – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Schlierbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Stadtteil Schlierbach wurde am Donnerstagabend ein 53-jähriger Mann offenbar grundlos mit Pfefferspray angegriffen. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Hähnchenverkaufswagen auf der B 37 stadteinwärts unterwegs. Als er in Höhe der Haltestelle “Jägerhaus” an einer roten Ampel anhalten musste, stieg aus dem vor ihm stehenden BMW eine Person auf, trat an das geöffnete Fenster am Fahrzeug des 53-Jährigen heran und sprühte diesem mit Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend stieg er wieder in den BMW ein und flüchtete in Richtung Karlstorbahnhof. Der 53-Jährige fuhr hierauf mit stark tränenden Augen auf einen nahegelegenen Parkplatz, von wo aus er seine Frau verständigte, die wiederum die Polizei alarmierte.

