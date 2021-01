Heidelberg – Inzidenz unter 50 – Oberbürgermeister Eckart Würzner bedankt sich mit Post bei den Heidelbergern

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (Pfalz) (ots) INSERATchristianbaldauf.de Am Freitag, 29. Januar 2021, gegen 8:38 Uhr, wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in den Albrecht-Dürer-Ring alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung in der Umgebung wahrzunehmen. Anfänglich war nicht klar, wie viele Personen sich noch im Gebäude befinden. An der ... Mehr lesen »