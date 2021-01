Haßloch – Dachstuhlbrand in Deidesheim

Haßloch/Deidesheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 30.000EUR entstand bei einem Brand eines Dachstuhls in den frühen Abendstunden in Deidesheim. Wie die Polizei berichtet, wurde dort das genannte Ereignis gemeldet, welches allerdings durch die schnell vor Ort befindliche Feuerwehr der VG-Deidesheim mit starkem “Man-Power” unter Kontrolle gebracht werden konnte. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Deidesheim, Meckenheim und Niederkirchen. Aufgrund des Brandherdes kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Da sich zur Zeit des Brandes niemand im Haus befand, ist zum Glück kein Personenschaden zu beklagen. Da die Ursache des Brandes unklar ist, wurde zur Klärung die Kriminalpolizei hinzugezogen, welche die weiteren Ermittlungen führt.