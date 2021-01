Frankenthal – 2.Nachtrag Brand im Albrecht-Dürer-Ring – Sachschaden im 6-stelligen Bereich

Mainz Coronavirus-Variante auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen Die rheinland-pfälzische Landesregierung bestätigt die Meldung der Laborfirma Bioscientia, dass – wie auch in zahlreichen anderen Bundesländern – nun in Rheinland-Pfalz Fälle der britischen Coronavirus-Variante (B.1.1.7) nachgewiesen wurden. Die Laborfirma untersucht seit dem 25. Januar ihre auf das Coronavirus positiv getesteten PCR-Proben auch auf das Vorliegen einer der Virusvarianten ... Mehr lesen »