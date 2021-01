Brühl – Aktuelle Warnung vor Hochwasser – kurzfristige Sperrungen von Straßen und Wegen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. 3,7 Promille ergab der Atemalkoholtest einer 40-jährigen Autofahrerin am Donnerstagmittag in Landau. Die 40-Jährige war gegen 12:00 Uhr in der Schlettstadter Straße von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen einen Baum im Vorgarten eines Hauses geprallt. Durch den Unfall wurde die Fahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ... Mehr lesen »