Sinsheim – Sattelauflieger löst sich von Zugmaschine und prallte gegen Lastzug – Sachschaden ca. 100.000 Euro

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Unfall am Mittwoch um 7.20 Uhr in der Straße Oberer Renngrund entstand Sachschaden von ca. 100.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der 58-jährige Fahrer war mit dem Sattelzug in Richtung L 592 unterwegs, als sich während der Fahrt der Auflieger löste und gegen einen geparkten Lastzug stieß. Der in der Fahrerkabine sitzende 56-jährige Fahrer in dem Lastzug kam mit dem Schrecken davon. Der Lastzug war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail