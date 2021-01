Mannheim – Social-Media-Schulung für Vereine in Baden-Württemberg

Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die drei baden-württembergischen Fußballverbände bieten im Februar kostenlose Online-Social-Media-Schulungen für Einsteiger und Fortgeschrittene an.

Facebook, Instagram, TikTok – alles schon mal gehört, aber was bringt das meinem Verein? Wir machen unsere Vereine in gemeinsamen Online-Schulungen fit im Bereich Social Media und geben interessierten Vereinsmitgliedern Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um digitale Kommunikation. In jeweils 60-minütigen, interaktiven Onlineterminen stellen unsere drei Social-Media-Redakteur*innen Katharina Guthmann (bfv), Fridolin Wernick (SBFV) und Rebecca Schriefers (wfv) Chancen und Ziele für Vereine vor, geben Best-Practice-Beispiele und nehmen sich viel Zeit für die Fragen der Teilnehmenden.

Social-Media-Schulung für Beginner: Donnerstag, 11.02.2021 um 18.00 Uhr

Diese Schulung richtet sich an Vereinsmitglieder, die noch keine bzw. wenig Erfahrung mit Social Media haben, die Basics (z.B. Profil/Seite einrichten, Unterschiede Facebook/Instagram) kennenlernen und erfahren möchten, wie ein guter Start in Social Media funktionieren kann.

Social-Media-Schulung für Fortgeschrittene: Donnerstag, 18.02.2021 um 18.00 Uhr

Diese Schulung richtet sich an Vereinsmitglieder, die bereits eine Vereins-Plattform betreuen und mehr über Content-Creation (z.B. Bildgestaltung, technische Tipps und Apps) erfahren möchten.

Hier geht es zum Anmeldeformular für beide Schulungen: http://bit.ly/SoMeSchulung21

Die Anzahl der Teilnehmenden ist pro Schulung auf insgesamt 30 Personen aus allen drei Landesverbänden begrenzt. Pro Verein kann jeweils eine Person an der Online-Schulung teilnehmen. Die Teilnahme erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Weitere Termine sind in Planung.

Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 4. Februar 2021. Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich – aus allen drei Landesverbänden – bitte an Fridolin Wernick: fridolin.wernick@sbfv.de oder 0761/2826926.

Foto: Visual SoMe-Schulung (Quelle: bfv)