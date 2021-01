Mannheim – Dr. Hildebrandt soll Fachbereichsleiter für Arbeit und Soziales werden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Verwaltungsdirektor Dr. Jens Hildebrandt soll ab dem 1. April 2021 neuer Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales bei der Stadt Mannheim werden. Hildebrandt folgt damit dem langjährigen Fachbereichsleiter Hermann Genz, der sich am 31. März in den Ruhestand verabschiedet. Das hat der Hauptausschuss gestern in nichtöffentlicher Sitzung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen. Dieser entscheidet abschließend am 2. Februar.

Jens Hildebrandt, geboren 1971 in Neustadt/Holstein, lebt seit 1993 in Mannheim und ist seit 2011 in verschiedenen Positionen bei der Stadt Mannheim tätig. 2018 war er Abteilungsleiter des Bereichs „Wohnen und Unterkünfte“ im Fachbereich Arbeit und Soziales. Seit Ende 2018 ist Hildebrandt Geschäftsführer des Jobcenters Mannheim.

Hildebrandt studierte von 1993 bis 2001 Politikwissenschaft sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Mannheim. Danach war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Lehreinheit für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte tätig. Von 2004 bis 2008 schloss seine Dissertation daran an. Von 2009 bis 2011 war Hildebrandt stellvertretender Fraktionsgeschäftsführer der SPD-Gemeinderatsfraktion in Mannheim, bevor er bis 2016 als Referent/Grundsatzmitarbeiter im Dezernat III der Stadt Mannheim tätig war. Der promovierte Sozialwissenschaftler absolvierte zwei Lehraufträge an der Universität Mannheim sowie der Hochschule Mannheim. Zwischen 2016 und 2018 war Hildebrandt als stellvertretender Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Moskau tätig, bevor er in den Fachbereich Arbeit und Soziales der Stadt Mannheim wechselte.

„Der Fachbereich für Arbeit und Soziales ist ein aktiver Gestalter der unterschiedlichen Sozialsysteme für Menschen, die auf öffentliche Hilfen angewiesen sind und trägt zur Erhaltung des sozialen Zusammenhalts in der Stadtgesellschaft in Mannheim bei. Ich bin davon überzeugt, dass es Dr. Jens Hildebrandt gelingt, die bisherige erfolgreiche Arbeit des Fachbereichs unter Leitung von Herrmann Genz, der zum 31. März in den Ruhestand gehen wird, weiter auszubauen“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zur Personalie.

„Ich gratuliere Dr. Jens Hildebrandt zu seiner neuen Position innerhalb der Sozialverwaltung und bin sicher, dass die bisherige gute Zusammenarbeit mit der Fachbereichsleitung erfolgreich fortgesetzt wird“, beglückwünscht Sozialbürgermeister Michael Grötsch den neuen Stelleninhaber.