Ludwigshafen – Online-Kurs “Meditation und Bewegung” an der VHS

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Online-Kurs “Meditation und Bewegung” startet am Montag, 8. Februar 2021, an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Sich bewegen und meditieren können Teilnehmende dabei an acht Terminen jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Die Elemente des Kurses stammen vor allem aus dem Yoga, das Kursprogramm besteht aus Aufwärm- und Atemübungen, Klassischen Asanas und zum Ausklang aus Meditation und Entspannung. Sollte die Infektionslage es zulassen, kann der Kurs nach Absprache mit den Teilnehmer*innen wieder in die VHS im Bürgerhof verlegt werden. Bei den Meditationsübungen geht es um Achtsamkeit auf Atmung, Körper und Gedankenfluss, bis hin zu spirituellen Themen. Dazu gehören auch bewusste Bewegung und “Fantasiereisen”. Sinn der Meditationspraxis ist es, Ruhe und Kraft aus sich selbst heraus zu finden. Die Wissenschaft hat die Meditation aus der esoterischen Ecke herausgeholt, in die sie hineingerutscht war. Es ist nun mit modernen wissenschaftlichen Methoden erwiesen, dass Meditation eine Vielfalt von höchst positiven Auswirkungen auf die Praktizierenden hat. Der Kurs findet im Internet in einem geschützten virtuellen Seminarraum der Lernplattform “vhs.cloud” statt. Man benötigt einen PC oder ein Tablet mit Internetverbindung (sowie Kamera und Mikrofon) und Platz für eine Yogamatte. Anmeldungen nimmt die VHS unter www.vhs-lu.de oder telefonisch unter 0621 504-2238 entgegen.

