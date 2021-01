Ludwigshafen – FDP Ludwigshafen: Mehr Schutz für ErzieherInnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Immer mehr ErzieherInnen äußern sich empört: „Wir sind kein Kanonenfutter“ . Immerhin sind 2/3 aller Kita-Kinder trotz Notbetreuung täglich in den Kitas. Durch die Nähe zu den Kindern haben ErzieherInnen ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko.Der Gesundheitsschutz in Corona-Zeiten muss daher deutlich mehr in den Fokus gerückt

werden.„Die FDP-Ludwigshafen fordert daher eine kostenlose wöchentliche COVID-Testung und die Ausstattung mit ausreichenden FFP2 Masken, sowie eine vorgeordnete Priorisierung bei der COVID-Impfung.“, so der gesundheitspolitische Sprecher der FDP Ludwigshafen, Dr.Andreas Werling.

Dr. Werling weiter: „Die Stadtspitze in Ludwigshafen wird aufgefordert, die städtischen Kitas entsprechen auszurüsten und auf andere Kita-Träger in Ludwigshafen dahingehend einzuwirken.“

Quelle:

FDP-Kreisverband

Ludwigshafen