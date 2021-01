Leimen – Streit in Wohnung unter erheblich alkoholisierten Teilnehmern bei Geburtstag eskaliert- 50-jähriger leistet bei Festnahme Widerstand

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Streit bei einer Geburtstagsfeier in der Ernst-Reutter-Straße unter fünf erheblich alkoholisierten Teilnehmern, drei Männer und zwei Frauen, ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr eskaliert. Nachdem alle Beteiligten reichlich Alkohol getrunken hatten, kam es zum Streit mit einem 50-jährigen Besucher, in dessen Verlauf dieser eine Glasflasche zerschlug und den Stumpf in Richtung der anderen Anwesenden hielt. Anschließend folgte er einer 52-jährigen Frau in die Küche und schlug diese mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden. Der 50-jährige wurde schließlich von dem gleichaltrigen Wohnungsmieter aus der Wohnung geworfen, wobei es anschließend im Treppenhaus zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam. Eine weitere anwesende Frau hatte zwischenzeitlich über Notruf die Polizei verständigt und eine Messerstecherei unter mehreren Beteiligten mitgeteilt, weshalb die Örtlichkeit mit insgesamt acht Streifen sowie einem Notarzt und Rettungsfahrzeugen angefahren wurde.

Beim Eintreffen lag der Beschuldigte vor dem Haus auf dem Boden, zeigte sich aber gegenüber den Beamten aggressiv und schrie diese an. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, konnte aber schließlich überwältigt und mit Handschließen geschlossen werden. Im weiteren Verlauf beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten auf das Übelste. Ein Atemalkoholtest auf dem Revier in Wiesloch ergab einen Wert von knapp drei Promille, ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die weiteren Teilnehmer an der Feier waren ebenfalls alle stark betrunken, deren Werte lagen zwischen 1,7 und 2,4 Promille. Die geschädigte 52-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Leimen.