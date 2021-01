Landau – Spende an Tafeln im Landkreis – Einrichtungen freuen sich über Riesenbrezel

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Anfang des Monats hat Landrat Dietmar Seefeldt der Tafel in Edenkoben eine Neujahrsbrezel im Großformat überreicht. Die Brezel war eine Spende von Bäckermeister Claus Becker, die üblicherweise für den Neujahrsempfang des Landkreises hergestellt wird. Nun konnten sich auch die Tafeln in Annweiler, Bad Bergzabern und Herxheim über das frischgebackene Mitbringsel vom Bäcker Becker freuen. Neben den Einrichtungen selbst freute sich auch Bürgermeister Christian Burkhart, der bei der Übergabe in Annweiler dabei war, über die kulinarische Geste, die die Besucherinnen und Besucher der Tafel nun genießen können. Der Bürgermeister sieht „die Spende auch als Wertschätzung des Engagements der vielen aktiven Ehrenamtlichen rund um die Lebensmittelausgabe der Tafel hier vor Ort“. „Die Spende der Brezeln hat einen symbolischen Wert und soll der Kundschaft der Tafeln signalisieren, dass wir in Gedanken auch bei den Menschen sind, denen es zurzeit nicht so gut geht. Ich freue mich, wenn die Brezel in dieser Zeit einen kleinen Glücksmoment schenken kann“, so der Landrat. Die Bäckerei De‘ Bäcker Becker aus Edenkoben stellt jedes Jahr übergroße Neujahrsbrezeln für den Neujahrsempfang des Landkreises her. Trotz der Absage des Neujahrsempfangs, der in diesem Jahr in Billigheim-Ingenheim hätte stattfinden sollen, hat Bäckermeister Becker an dem Brauch festgehalten. Für diese Geste gilt ihm der herzliche Dank von Landrat Dietmar Seefeldt.

