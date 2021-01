Heidelberg – »Theaterlabor. Test: Freiheit!« Workshop für Kinder vom 16. bis 19. Februar, 10 bis 11.30 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie klingt Freiheit? Was bedeutet sie mir und wie erlebt sie beispielsweise ein Vogel? An diese Fragen können sich Kinder und Jugendliche zwischen zehn und zwölf Jahren im Theaterlabor des Theaters und Orchesters Heidelberg in den Faschingsferien annähern. Unter der Leitung von Theaterpädagoge Jeremy Heiß erforschen die Teilnehmer*innen in diesem Online-Theaterworkshop den großen Begriff »Freiheit« auf verschiedenen Wegen: in einer Schreibwerkstatt, durch Spiele, Interviews, Songs und eine gemeinsame Klang-Spurensuche. Am Ende gestalten die Kinder und Jugendlichen einen Podcast, der ab 22. Februar 2021 auf der Theater-Homepage veröffentlicht wird.

Das Theaterlabor findet vom 16. bis 19. Februar 2021 vormittags zwischen 10.00 und 11.30 Uhr online via Zoom statt, der Teilnahmebeitrag beträgt insgesamt 5 Euro. Eine Anmeldung ist bis 8. Februar 2021 unter jungestheater@heidelberg.de erforderlich. Weitere Informationen unter theaterheidelberg.de.

Workshop: Dienstag, 16. Februar bis Freitag, 19. Februar 2021, jeweils 10.00 bis 11.30 Uhr via Zoom

Anmeldung bis 8. Februar 2021 unter jungestheater@heidelberg.de