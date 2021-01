Heidelberg – Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers MdB begrüßt Fördermittel für zwei Kindertagesstätten im Wahlkreis Heidelberg/Weinheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers MdB, CDU) – Die Evangelische Kindertagesstätte Hasenleiser in Heidelberg und die Kindertagesstätte Bürgerpark in Weinheim werden im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ bis Ende 2022 eine Förderung erhalten. Die Kita in Heidelberg erhält 50.000 Euro und die Kita in Weinheim wird mit 47.917 Euro gefördert. Das teilt der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers mit. „Ich freue mich sehr, dass gleich zwei Einrichtungen aus meinem Wahlkreis im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ gefördert werden“, so Lamers.

Seit 2016 fördert das Bundesfamilienministerium im Rahmen dieses Programms die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung sowie die inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien.

