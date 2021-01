Bad Bergzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27./28.01.2021 wurde in der Tischbergstraße die Zugangstür zu einem Gebäude aufgehebelt. Im Gebäude gelangten die bislang noch unbekannten Täter in eine Massagepraxis und hinterließen einen erheblichen Sachschaden. In der gleichen Straße wurde auch in die Räumlichkeiten einer Klinik eingebrochen. Auch in diesem Gebäude ... Mehr lesen »