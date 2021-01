Schifferstadt – Das sind die neuen Beauftragte der Stadt

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ob im Wald oder auf den Straßen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Rollstuhl – die vier neuen ehrenamtlichen Beauftragten der Stadt stehen in den Startlöchern. Wer für was zuständig ist und wofür das Herz „der Neuen“ schlägt, lesen Sie hier:

Radfahrer- und Fußgängerbeauftragter: Martin Moritz

Seine Begeisterung fürs Fahrradfahren, gepaart mit Umweltschutzgedanken und verkehrsrechtlichem Hintergrund aus seinem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung haben Martin Moritz im vergangenen Jahr zu einer Bewerbung als Radfahrer- und Fußgängerbeauftragten veranlasst. „Über den Anruf der Bürgermeisterin mit der positiven Rückmeldung auf meine Bewerbung habe ich mich sehr gefreut“, sagt der 39-Jährige. Er arbeitet als Sachbearbeiter Einsatz bei der Wasserschutzpolizeistation in Germersheim. „Wir nehmen den Zug oder das Fahrrad, um auf die Arbeit zu kommen“, erklärt Moritz und fügt hinzu: „Wir wollen nicht auf ein Auto angewiesen sein.“ Daher haben seine Frau und er sich 2010 gezielt für einen Umzug von Ludwigshafen nach Schifferstadt entschieden. „Grundsätzlich mache ich alles mit dem Fahrrad“, sagt er. Deshalb plane er auch – neben der intensiven Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung – die Rettichmetropole auf eigene Faust und natürlich mit dem Fahrrad zu erkunden. „Ich möchte mir selbst ein Bild vom Ist-Zustand machen“, so Moritz, „unter anderem möchte ich mich dafür einsetzen, dass es vor den Geschäften eine ausreichende Anzahl von möglichst überdachten Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gibt.“

Kontakt: rf-beauftragter@schifferstadt.de

Umweltbeauftragter: Dr. Oliver Dautermann

„Als Biologe mit politischem Interesse und großem Einsatzwillen fühle ich mich für die Stelle perfekt geeignet“, ist Dr. Oliver Dautermann überzeugt. Als neuer Umweltbeauftragter möchte sich der 32-Jährige unter anderem seinem Herzensthema „Gärten“ widmen. „Ich liebe es im Garten zu arbeiten und mein eigenes Gemüse anzubauen“, sagt er. Statt kargen Rasenflächen und Blumenkästen mit insektenunfreundlichen Zierblumen soll es, wenn es nach ihm geht, in Zukunft immer mehr „naturnahe Gärten“ in Schifferstadt geben. „Ich möchte zeigen, dass ein naturnaher Garten auf Dauer nicht nur deutlich ästhetischer aussieht, sondern auch weniger pflegeintensiv sein kann“, sagt Dautermann. Den kleinen Ratgeber, den sein Vorgänger Kai Repp auf Grundlage einer Umfrage erarbeitet hat, gelte es nun unter die Schifferstadterinnen und Schifferstadter zu bringen. Außerdem wolle Dautermann mehr Bewusstsein für die Obstbäume im Stadtgebiet schaffen. „Die Früchte der städtischen Obstbäume dürfen auch von den Bürgerinnen und Bürgern geerntet werden“, berichtet er, „deshalb möchte ich all diese Bäume auf mundraub.org erfassen und das dann bekannt machen.“

Kontakt: 06235 / 5130 und umweltbeauftragte@schifferstadt.de

Umweltbeauftragter: Siegfried Filus

Seit Jahren geht er seiner Passion – dem Natur- und Artenschutz – sowohl beruflich als Diplom Biologe als auch in seiner Freizeit nach. Er ist Mitbegründer des Zukunftstisches „Natur-Landschaft-Grünbereich“ der Schifferstadter Agenda 21, einem Zusammenschluss aus Engagierten, die sich für die Umwelt in und um Schifferstadt einsetzen. Siegfried Filus ist seit dem 1. Januar 2021 einer der beiden Umweltbeauftragten der Stadt. „Jetzt wo ich in Rente bin, hat sich ein Zeitfenster geöffnet“, sagt der 66-Jährige. Dieses wolle er unter anderem dazu nutzen, das Wasser wieder in den Wald zu bekommen. „Die extrem trockenen Sommer haben unseren Wald schwer gebeutelt – zusammen mit der Naturschutzbehörde und der Stadtverwaltung haben wir mit der Agenda 21-Gruppe bereits begonnen einzelne Gräben zu fluten und Tümpel anzulegen. Ich möchte zum Umdenken anregen: Das Wasser sollte nicht länger nur aus dem Wald geleitet werden, sondern auch wieder hinein.“ Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit solle die Umweltbildung sein, so Filus. „Sobald die Corona-Situation es zulässt, möchte ich wieder Exkursionen anbieten“, sagt er, „zum Beispiel ist die Schmetterlingsfauna in Schifferstadt sehr vielfältig und spannend. Schon als Kind habe ich Schmetterlinge gesammelt. Das mache ich heute mit dem Fotoapparat. Auf diese Art kartiere ich in meiner Freizeit zum Beispiel Nachtfalter für die Naturschutzbehörden.“

Kontakt: 06235 / 4555602 und umweltbeauftragte@schifferstadt.de

Behindertenbeauftragte: Bärbel Galle

Beeinträchtigte Menschen und deren Angehörige unterstützen und helfen – das möchte Bärbel Galle. Die 54-Jährige ist Schifferstadts neue Behindertenbeauftragte. „Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema“, erzählt sie, „in dieser Zeit war ich in verschiedenen Foren beratend tätig, hatte immer wieder Kontakte zu Behörden, Krankenkassen, Verbänden und Betroffenen und konnte so Erfahrungen sammeln.“ Dass ihre Bewerbung als ehrenamtliche Beauftragte bei der Stadt erfolgreich war, freut Galle sehr. Der Herausforderung sehe sie positiv entgegen. Neben ihrer Teilzeit-Beschäftigung als Assistentin bei der BASF habe sie noch ausreichend Zeit für Ihre Aufgaben als Behindertenbeauftragte. „Mein Anliegen ist es, alte und junge eingeschränkte Menschen mehr in unsere Mitte zu holen – dabei spielt zum Beispiel die Barrierefreiheit eine große Rolle“, so Galle. „Beeinträchtigte Menschen müssen die Möglichkeit haben überall hinzukommen und das auf sicherem Weg.“ Dafür werde sie sich mit aller Kraft einsetzen.

Kontakt: behindertenbeauftragte@schifferstadt.de