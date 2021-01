Östringen/Rettigheim – Illegale Entsorgung von asbesthaltigen Eternitplatten – Polizei sucht Zeugen

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem nicht alltäglichen Fall kam es am Dienstag, den 26.01.2021, um 13:45Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Neustadt. Hier bat eine 52-jährige Neustadterin zunächst einen jungen Mann ein Stück zur Seite zu treten, um einen Brief einwerfen zu können. Dem kam dieser auch nach, griff die Geschädigte im Anschluss jedoch grundlos an und ... Mehr lesen »