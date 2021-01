Mannheim – Herzogenriedpark wird wieder geöffnet! GRÜNE: wichtige Erleichterung für Familien während des Lockdowns

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die GRÜNE Fraktion freut sich, dass ihre Bemühungen für eine Öffnung des Herzogenriedparks erfolgreich waren. Insbesondere Familien mit Kindern sind nach Ansicht der GRÜNEN durch die Pandemiemaßnahmen großen Belastungen ausgesetzt, vor allem wenn sie in beengten Wohnverhältnissen ohne Garten leben. Mit der Öffnung des Parks wird nun zu einem gesunden Aufwachsen der Kinder beigetragen, so die Auffassung der GRÜNEN.

Seit Monaten sind die Mannheimer Stadtparks aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. “Gerade der Herzogenriedpark bietet vor allem Kindern und Familien im Norden von Mannheim die Möglichkeit Natur zu erleben und abseits von Straßenlärm und Verkehr an der frischen Luft zu spielen. Es freut mich darum im Interesse der Kinder und Familien sehr, dass der Park schon ab dem kommenden Wochenende täglich in der Zeit von 10 – 17 Uhr wieder geöffnet sein wird”, so die sozialpolitische Sprecherin der GRÜNEN Gemeinderatsfraktion, Stadträtin Elke Zimmer. Gerade in den Stadtvierteln rund um den Herzogenriedpark leben viele Familien in beengten Wohnverhältnissen, haben meist keinen eigenen Garten. Die Fraktionsvorsitzende und kinder- und familienpolitische Sprecherin der Fraktion,

Stadträtin Stefanie Heß, ergänzt: „Kinder und Familien sind seit Monaten durch die Pandemiemaßnahmen großen Belastungen ausgesetzt. Es ist darum ein wichtiges Zeichen, wenn das Möglichste getan wird, um ihre Situation etwas zu verbessern. Darum haben wir uns für die Öffnung des Herzogenriedparks stark eingesetzt und freuen uns, dass die Verwaltung die Öffnung nun möglich macht.“ Die beiden Stadträtinnen sind sich einig: „Mit der Öffnung des Parks tragen wir zu einem gesunden Aufwachsen unserer Kinder bei und können durch die Begrenzung auf eine maximale Besucher*innenzahl trotzdem die Hygieneregeln einhalten.“

Text: Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat der Stadt Mannheim