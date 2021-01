Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Online-Vortrag „Verschwörungsideologien“

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsam mit dem Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus Frankenthal lädt die Stadtbücherei am Montag, 8. Februar, ab 18.30 Uhr zu einem kostenlosen Online-Vortrag zum Thema „Verschwörungsideologien“ ein. Referent ist der Politikwissenschaftler Andreas Portugall. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Durch die Corona-Pandemie haben Verschwörungstheorien an Bedeutung gewonnen. Ver-schwörungsideologen halten sich selbst für eine Wissenselite, die die geheimen und bösen Pläne der Verschwörer erkennen. Der große Rest der Gesellschaft besteht in diesem Weltbild aus ‚Schlafschafen‘, die blind und bereitwillig den vermeintlich unsichtbaren Mächten gefügig sind. Warum sind solche Welterklärungen demokratiegefährdend, warum vermischen sich Querdenker, Impfgegner und Rechtsextremisten in der Ablehnung unserer Demokratie und warum spielen häufig antisemitische Feindbilder eine Rolle? Diesen und weiteren Fragen geht Andreas Portugall auf den Grund. Er arbeitet für die Meldestelle für menschenfeindliche, ras-sistische und antisemitische Vorfälle – m*power in Rheinland-Pfalz, die Bedrohungen, Belei-digungen und körperliche Übergriffe dokumentiert.



Die Veranstaltung findet digital per Videokonferenz auf der Online-Plattform BigBlueButton statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, erfordert aber eine Anmeldung mit Kontaktdaten per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder per Telefon unter 06233/89 630. Den Zugangs-link zur Teilnahme erhält man einige Tage vor der Veranstaltung. Aktuelle und detaillierte Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei. Termine, Teilnahmebedingungen, Möglichkeiten zur Anmeldung bei Online-Veranstaltungen und kurzfristige Änderungen oder Absagen werden dort veröffentlicht.

