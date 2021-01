Worms – Straßenglätte: PKW bleibt auf dem Dach liegen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer weiteren Krippengruppe trägt der Dietrich-Bonhoeffer-Verein für christliche Pädagogik in den Räumen des ehemaligen Sparkassengebäudes am Schrankenbuckel zu der guten Platz-Situation in Brühl bei. Die Betreuung für bis zu zehn Kinder ab dem 13. Lebensmonat startete im Sommer 2020 und wird erst im nächsten Sommer voll belegt sein. Dieser Tage wurde die ... Mehr lesen »