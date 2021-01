Speyer – Speyer erhält 3,2 Millionen Euro für Maßnahmen im Stadtgebiet

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATzieptnie.de Am heutigen Montag, 25. Januar 2021 ist die 1. Änderungsverordnung zur 15. Corona-Bekämpfungsverordnung (15. CoBeLVO) des Landes Rheinland-Pfalz in Kraft getreten und gilt bis zum 14. Februar 2021. Dies hat auch Auswirkungen auf die Verwaltungsgebäude, in denen gemäß der Landesverordnung wie auch in anderen Bereichen eine verschärfte Maskenpflicht gilt. Oberbürgermeisterin ... Mehr lesen »