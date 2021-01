Rhein-Pfalz-Kreis – Torbjörn Kartes MdB: Limburgerhof hat ab August eine „Sprach-Kita“

Rhein-Pfalz-Kreis/Limburgerhof/Metropolregion Rhein-Neckar.

Kindertagesstätte Katharina-von-Bora erhält Bundesförderung

Die protestantische Kindertagesstätte Katharina-von-Bora in Limburgerhof erhält eine Bundesförderung als „Sprach-Kita“. Von August 2021 bis Dezember 2022 kann sie insgesamt 35.419 Euro zur Sprachförderung einsetzen. Der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes, Mitglied im zuständigen Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, gratuliert: „Sprache ist der Schlüssel: Wer sich ausdrücken kann, findet Freunde und einen Platz in der Gesellschaft, hat gute Bildungschancen und die Voraussetzungen für beruflichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dass die Kindertagesstätte Katharina-von-Bora hier einen Schwerpunkt setzt und mit der Bewerbung für eine Bundesförderung erfolgreich war. Für die Umsetzung wünsche ich der Kita-Leitung und allen Beteiligten viel Erfolg!“

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ fördert das Bundesfamilienministerium die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in der Kindertagesbetreuung. „Sprach-Kitas“ erhalten doppelte Unterstützung: Die Kita-Teams werden durch zusätzliche Fachkräfte mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung beraten, begleiten und unterstützen. Zusätzlich finanziert das Programm eine prozessbegleitende Qualitätsprüfung und -entwicklung in den Sprach-Kitas. Seit 2017 hat das Bundesprogramm diesen Ansatz in rund 7.000 Kitas verankert. Dabei ist der Bedarf in Rheinland-Pfalz leicht über dem Bundesschnitt: Von 155.374 Kindern, die hier im März 2019 eine Kita besuchten, kamen 35.124 Kinder aus Familien, in denen nicht vorrangig Deutsch gesprochen sind. Das sind 22,6 Prozent (Bundesschnitt: 21,4). Im ganzen Bundesland wurden im vergangenen Jahr 237 Einrichtungen als „Sprach-Kitas“ gefördert.

Büro Torbjörn Kartes MdB