Mutterstadt/Neuhofen – 44 Geschwindigkeitsverstöße in 30er Zonen

Mutterstadt/Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 25.01.2021, führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 08:00 bis 13:30 Uhr gezielte Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Schifferstadter Straße in Mutterstadt wurden bei Schneefall 29 Verstöße (Schnellster mit 60 km/h) und in der Woogstraße in Neuhofen 15 Verstöße (Schnellster mit 61 km/h) trotz jeweils schwachem Verkehrsaufkommens geahndet. Die Polizei appelliert neben der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auch an eine witterungsanpasste Fahrtgeschwindigkeit.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail