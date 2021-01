Image by David Mark from PixabayMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die ganze Welt zeigt sich überrascht über die chaotischen Szenen aus Washington, die in den letzten Tagen auf den Fernsehsendern in der ganzen Welt übertragen wurden. Die Staats und Regierungschefs der Welt drücken ihre Besorgnis und ihre Bestürzung aus.

Selbst der britische Premierminister Boris Johnson, der sonst immer versuchte den amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu unterstützen, bezeichnet die Vorgänge auf Twitter als schändliche Szenen aus dem US-Kongress. Für ihn ist es entscheidend, dass es jetzt zu einer friedlichen und geordneten Machtübergabe kommt, da die Vereinigten Staaten weltweit repräsentativ für die Demokratie stehen.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte gab bekannt, dass die Gewalt mit der Ausübung demokratischer Rechte und Freiheiten unvereinbar ist. Er bestätigte aber auch seinen Glauben an die US-Regierung, dass sie robust genug ist, um diesen Angriff Stand zu halten. In der italienischen Presse werden die Ereignisse in Washington mit Erinnerungen an den Faschismus in den 1930er Jahren in Italien verglichen.

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel gab bekannt, dass sie die Bilder von Gewalt und Verwirrung aus den USA, die eigentlich für ein Vorbild der Demokratie steht, traurig und wütend machen. Es sei eine Grundregel der Demokratie, dass es nach den Wahlen Gewinner und Verlierer gibt. Ihrer Meinung nach haben beide Teile mit Anstand und Verantwortung damit umzugehen, damit die Demokratie sicher bleibt. Sie bedauert es sehr, dass der amtierende Präsident Donald Trump bis jetzt noch nicht seine Wahlniederlage eingestanden hat und sich nicht eindeutig zu den Vorgängen in Washington geäußert hat.

Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kommentierte den Sturm des Kapitols bei einem Treffen mit dem Finanzminister Steven Mnuchin. Seiner Meinung nach vertreten die Gesetzeslosigkeit und die Gewalt nicht die Werte, die Amerikaner und Israelis so schätzen. Die amerikanische Demokratie hat Millionen Menschen inspiriert, auch Ihn selber. Er bestätigte nochmals, dass der Amoklauf im Kapital eine schändliche Tat war, die energisch verurteilt werden muss. Er ist aber sicher, dass die amerikanische Demokratie sich durchsetzen wird, wie sie es bis jetzt immer geschafft hat. Der palästinensische Regierungsbeamte Hanan Ashrawi äußerte sich erstaunt über die Vorgänge in Washington. In vielen Ländern der Welt kämpfen die Menschen für mehr Demokratie, in den USA scheint es, dass sie ihre Demokratie aktiv sabotieren wollen. Es zeigt, dass Despoten überall von Unterdrückung und Gewalt leben.

In Russland wurden die Vorgänge in Washington mit Kritik an dem demokratischen System der USA bewertet, obwohl dort viele Menschen die orthodoxen Weihnachtsfeiern genießen und sich mit ihren Familien zurückgezogen haben, um die traditionellen Gesellschaftsspiele oder ein paar Stunden im Casino zu genießen, deren Spiele auch im Duelz Casino angeboten werden. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, gab bekannt, dass es der Wunsch der Regierung ist, dass das amerikanische Volk mit diesen dramatischen Momenten in seiner Geschichte mit Würde umgehen kann. Es zeigt aber auch, dass der US-Wahlprozess anfällig für Verstöße ist und nicht mehr den modernen Standards entspricht.

In der Türkei wurden die Vorgänge im Kapitol in Washington für ein paar ironische Kommentare genutzt. Ein Mitglied der Regierungspartei twitterte, dass die Türkei immer für das Gesetz und die Demokratie einstehen wird und dass sie das jedem Land empfehlen können. Offiziell wurde bekannt gegeben, dass die Türkei die Entwicklung in den USA mit Besorgnis betrachte und die türkischen Bürger aufforderte in den USA Menschenmassen zu vermeiden.