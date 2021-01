Mannheim – Fernsehgottesdienst am 31. Januar aus der Lukaskirche, ausgestrahlt auf RNF

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 31. Januar um 10 und um 14 Uhr strahlt das Rhein-Neckar-Fernsehen einen Gottesdienst aus der evangelischen Lukaskirche in Mannheim-Almenhof aus. Kirchenältester Dr. Peter Rossmanith wird die Zuschauer und Mitfeiernden begrüßen. Musikalisch begleitet von Eckhard Stadler und Mitgliedern von maKato (Mannheimer Kammerton Ensemble) gestalten dann Pfarrerin Martina Egenlauf-Linner und Diakonin Veronika Reuter den Gottesdienst. Sie laden virtuell ein in eine Kirche mit markantem Äußeren und überraschendem Inneren. Im Innenraum verleiht das schmale Oberlichtband, das ununterbrochen den gesamten Kubus umfängt, dem Raum eine unerwartete Leichtigkeit. Die Großzügigkeit im Inneren korrespondiert mit der Abgeschlossenheit des Äußeren der Lukaskirche: ein kubischer Block aus Sichtbeton mit einem Turm, der einem Ausrufezeichen gleicht. Diese kompakte Bauweise, die an eine Burg erinnert, brachte in der Sakralarchitektur der 60er Jahre die Festigkeit des Glaubens zum Ausdruck. Die Lukaskirche im Stadtteil Almenhof wurde 1965-1967 nach Plänen des Mannheimer Architekten Carlfried Mutschler gebaut. Wie schon bei der evangelischen Pfingstbergkirche hat Mutschler die Außengestaltung mit dem Stuttgarter Bildhauer Otto Herbert Hajek realisiert. Der Fernsehgottesdienst ist eine Möglichkeit, diese Kirche innen zu erleben. Die Lukaskirche ist sonntags von 9.30 bis 11 Uhr zum Gebet geöffnet.

Nach der Ausstrahlung ist der Gottesdienst rund um die Uhr zu sehen in der Mediathek www.rnf.de/kirche. Das Programm von RNF ist in allen Kabelnetzen der Metropolregion Rhein-Neckar frei empfangbar und bundesweit über das IPTV-Angebot der Telekom. Der RNF-Livestream ist via Satellit / Kanal „Lokal-TV-Portal HD“ oder DVB-T2 Kanal „Lokal-TV-Portal HD“ abrufbar, im Web über www.rnf.de, auf allen Smartphones, SmartTVs und Tablets per RNF App, in TV-Sticks und Boxen von Apple TV und Amazon FireTV und über Google Chrome Cast.