Ludwigshafen – Kiosk aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte einen Kiosk auf dem Goerdeler Platz auf. Aus dem Kiosk wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Goerdeler Platz gesehen?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

