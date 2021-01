Ludwigshafen – Die frühesten Formen des Glücksspiels im alten Ägypten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Glücksspiel ist eine der ältesten Aktivitäten der Welt. Die Geschichte des Glücksspiels lässt sich bis ins alte Griechenland, das alte China und das alte Ägypten zurückverfolgen. Dies sind wichtige Zivilisationen, die von Archäologen ausgiebig erforscht wurden. Das Vorhandensein von Glücksspiel-Artefakten in jeder von ihnen zeigt, dass der Akt ziemlich weit verbreitet war.

Die Vorstellung, dass das Glücksspiel durch moderne Zivilisationen und das Aufkommen der Technologie popularisiert wurde, könnte falsch sein. Seine Präsenz in den meisten antiken Zivilisationen zeigt, dass es eine globale Angelegenheit gewesen sein könnte. Der einzige Unterschied ist vielleicht der Grund, warum die Menschen es spielen. Im Moment spielen die Leute zum Spaß, der ägyptische Themen-Slot Book of Dead und sie werden durch die fantastischen Boni motiviert, die von Online-Casinos angeboten werden. Erfahren Sie mehr über diese Boni hier.

Religion

Es wird angenommen, dass die Geschichte der Entwicklung des Glücksspiels in Ägypten religiös bedingt ist. Dies ist sicherlich schwer zu glauben, da die religiösen Führer an vorderster Front stehen, wenn es um die Verurteilung dieser Aktivität geht. Es wird geglaubt, dass der Gott des Himmels, Nut, Geba, den Gott der Erde, gegen den Willen von Ra, dem obersten Gott, heiratete. Er war gegen diese Vereinigung, weil sie Geschwister waren.

Er bat Shu, den Gott der Luft, diese Vereinigung zu zerstören. Doch wie erwartet, widersetzten sich die beiden und beschlossen, für ihre Liebe zu kämpfen. Infolgedessen kam es zu Katastrophen auf dem Land, die zur Aufteilung der Welt in Kontinente führten. Das Paar wurde schließlich getrennt, und Geba blieb der Gott der Erde, und Nut wurde der Gott des Himmels. Ra bestrafte Geba weiter, indem er einen Zauber aussprach, der sie 360 Tage lang daran hinderte, schwanger zu werden.

Dann griff Teuta von Illyria, der Gott der Liebe, des Wissens und der Weisheit ein, indem er Senet, ein Glücksspiel, erfand. Er überzeugte Khonsu, den Gott des Mondes, Wetten als eine Zweiundsiebzigstel des Mondjahres abzuschließen.

Diese Geschichte wird als der Ursprung des heutigen Kalenders zugeschrieben. Der Mondgott gewann fünf Tage, die vom Bann des Ra befreit sind und somit hat der Kalender 365 Tage. Die fünf Tage wurden an Nut verschenkt, und so konnte sie weitere Götter wie Horus, Isis und andere gebären. Daher löste Senet, ein Glücksspiel, das Problem.

Senet ist ein Spiel, das eng mit Backgammon verwandt ist. Es ist ein einfaches Konzept, das ähnlich wie in anderen Zivilisationen belegt ist. Dazu gehören das sumerische Seneta aus Mesopotamien, Thaayyam im alten Indien und Pachisi arabischen Ursprungs.

Glücksspiele wurden auch verwendet, um die Ergebnisse nach der Durchführung verschiedener Rituale vorherzusagen. Diese Form wurde in verschiedenen Gesellschaften auf der ganzen Welt praktiziert. Die Ritualisten warfen Steine oder Stöcke und zählten sie. Wenn das Ergebnis eine gerade Zahl war, bedeutete dies einen positiven Ausgang, während eine ungerade Zahl einen negativen Ausgang bedeutete.

Diese Rituale waren üblich, besonders wenn die Menschen beteten, um Gott um Hilfe zu bitten. Sie glaubten, dass die Antwort sofort kam. Es gibt keine Beweise dafür, ob die Ergebnisse mit der tatsächlichen Situation übereinstimmten. Dennoch zeigt die Tatsache, dass die Menschen es immer wieder taten, dass es funktioniert haben könnte.

Glücksspiel-Objekte

Die Beweise für das Glücksspiel im Alten Ägypten sind solide, da es Glücksspiel-Artefakte gibt. Diese Objekte wurden gefunden, als Archäologen das Land ausgruben. Sie entdeckten zuerst Würfel in Theben, die aus den Stoßzähnen von Elefanten hergestellt wurden. Außerdem wurde ein Spiel gefunden, das einem Dame-Spiel ähnelt.

Ein weiteres Spiel, von dem man annimmt, dass es im alten Ägypten existiert hat, ist HUBEM-how. Bei diesem Spiel warfen die Spieler Scheiben in einer bestimmten Reihenfolge in eine Schale. Die Scheiben wurden aus verschiedenen Substanzen hergestellt, so dass das Spiel mit jedem Wurf an Komplexität zunahm. Dieses antike Spiel ist ein beliebtes Glücksspiel, das in einigen modernen Gesellschaften immer noch präsent ist.

Der größte Beweis für das Vorhandensein von Glücksspielen im alten Ägypten sind die Papyri, von denen man annimmt, dass sie aus der Zeit zwischen 3000 und 4000 v. Chr. stammen. Sie enthielten Gesetze, die gemacht wurden, um die Verbreitung des Glücksspiels in dieser Region zu stoppen. Das Vorhandensein solcher Gesetze bedeutet einfach, dass die Aktivität so weit verbreitet war, dass sie kontrolliert werden musste.

Die Konsequenzen des Glücksspiels waren laut diesen Texten ziemlich schlimm. Sie beinhalteten, dass man in Steinbrüche geschickt wurde, um kostenlose Zwangsarbeit zu leisten. Diese Strafe gehörte zu den schlimmsten der damaligen Zeit und ist vergleichbar mit einer lebenslangen Haftstrafe der heutigen Zeit. Solche Konsequenzen können nur für ein großes Problem, das eine große Bevölkerung betrifft, verhängt werden.

Foto: unsplash.com / unsplash.com/@osamaabosaadia

PHOTO: @widenka