Ludwigshafen – AWO: “Corona-Zuschlag jetzt”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zu der aktuellen Meldung, dass Bundesarbeitsminister Heil einen Corona-Zuschlag in Aussicht stellt nimmt der AWO Stadtkreisvorsitzende Holger Scharff wie folgt Stellung:

“Dass hier Bewegung in die Diskussion kommt ist absolut zu begrüßen, nachdem fast das gesamte letzte Jahr die Bedarfe der Grundsicherungsempfangenden schlichtweg ignoriert wurden“ so der AWO Stadtkreisvorsitzende Holger Scharff.

Dieser Corona-Zuschlag sollte als zusätzlicher pauschaler Mehrbedarf in Höhe von 100 EUR monatlich ausgestaltet werden. Dafür ist kein gesonderter Antrag erforderlich, dieser kann von Amtswegen erbracht werden, und zwar rückwirkend ab März 2020.

Anspruchsberechtigt sollten alle Leistungsbeziehenden von SGB II / SGB XII und AsylbLG – Leistungen sein, sowie alle Personen, die in der Zeit Wohngeldleistungen und Kinderzuschlag erhalten haben.

Holger Scharff abschließend: “Mit einer solchen Regelung würden die Belange armer und einkommensschwacher Haushalte in einem gewissen Rahmen berücksichtigt werden, auch wenn dies schon längst überfällig gewesen ist.“

Text H.Scharff