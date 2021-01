Kaiserslautern – Online-Kindergeburtstag im mpk: Spiegel-Kunst-Raum gestalten

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Bezirksverband Pfalz) – Für Kinder, die ihren Geburtstag auch in Coronazeiten feiern möchten, hat sich das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) ein Online-Format ausgedacht, um sich mit Freundinnen und Freunden zu treffen. Zunächst besuchen die Geburtstagsgäste virtuell die Ausstellung mit Werken des Licht- und Objektkünstlers Adolf Luther, der beeindruckende Hohlspiegelobjekte geschaffen hat. Sie reflektieren unzählige auf dem Kopf stehende Bilder und lassen Lichterscheinungen im Raum entstehen. Danach gestalten die Sechs- bis Zwölfjährigen ihren eigenen analogen Spiegel-Kunst-Raum. Das Programm für bis zu zehn Kinder dauert etwa eine Stunde und kostet 60 Euro. Nach der Anmeldung (Telefon 0631 3647-201 oder -219 beziehungsweise per Mail an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de) werden weitere Informationen zugeschickt. Die Veranstaltung findet über „GoToMeeting“ statt.

