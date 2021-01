Grünstadt – Vier Unfälle auf der #A6 führten zur kurzzeitigen Vollsperrung

Grünstadt / A6 / Frankenthal (ots)

Gleich vier Verkehrsunfälle ereigneten sich im Bereich der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Wattenheim am Montagabend zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr. Zunächst war ein 24-jähriger Mann aus Grünstadt mit seinem Pkw in der Auffahrt der Anschlussstelle Grünstadt in Richtung Kaiserlautern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hierbei mit der Schutzplanke kollidiert. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Während die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim, auf dem unterhalb der Autobahn liegendem Mitfahrerparkplatz in Grünstadt, den Verkehrsunfall aufnahmen, hörten sie gegen 18:20 Uhr einen lauten Knall. Bei dem Knall handelte es sich um den zweiten Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Ramsen, hatte beim Wechseln auf den linken Fahrstreifen den Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Hochspeyer übersehen, der sich von hinten rasch näherte und dann auf das Heck des Spurwechslers auffuhr. Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und jeweils mittels Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht. Die Autobahn musste ab der Anschlussstelle Grünstadt zur Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Anschließend konnte die rechte Fahrspur wieder frei gegeben werden. Ab 19:45 Uhr konnte die gesamte Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Auf Grund der Vollsperrung kam es zu einem ca. 2 km langem Rückstau. Diesen übersah ein polnischer Pkw-Führer, der mit seinem Renault Master den rechten Fahrstreifen gegen 19:15 Uhr befuhr. Der 20-jährige Mann fuhr auf das Heck des im Stau stehenden Pkws eines 80-jährigen Mannes aus Carslberg auf. Durch den starken Aufprall wurde der Pkw des Carlsbergers auf das Heck des vor ihm stehenden Pkws geschoben. Sowohl der Mann aus Carslberg, als auch der 60-jährige Fahrer aus Bad Dürkheim, der davor stand, wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Da der polnische Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde von ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200EUR erhoben. Der vierte Verkehrsunfall ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der BAB 6, diesmal in Richtung Mannheim, zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Grünstadt. Der 24-jährige Mann aus Mutterstadt verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit der Mittelschutzplanke. Lediglich die Schutzplanke erlitt einen Schaden, der Mann selbst blieb unverletzt.