Bad Dürkheim – Whisky Seminar Online: Schottischer Whisky, wie wird er gemacht? Warum gibt es eine solche Vielfalt?

Bad-Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar(pm weinsensorik.de) – Eine schmeckbare Reise durch die wunderschöne Whiskylandschaft Schottlands mit einem spannenden Einblick in die Produktion und geschmackliche Vielfalt der Scotch Whiskys.

Lassen Sie uns einen Blick hinter die Kulissen werfen, um zu verstehen wie sich Whiskys verschiedener Regionen und Machart geschmacklich unterscheiden. Erfahren Sie bei einem Blended Scotch und vier Single Malt Whiskys wie die Produktion, die Lagerung und die Kulturgeschichte den vielfältigen Geschmack der schottischen Whiskys prägen.

– Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whisky:

– Auchentoshan 12yo Lowland Single Malt Whisky: matured in Bourbon and finished in Sherry Casks

– Glendronach 12yo Speyside Single Malt Whisky: matured in Olorosso and P.X. Sherry Casks

– Highland Park 12yo Viking Honour Orkney Single Malt Whisky: matured in Sherry Casks

– Kilchoman Machir Bay Islay Single Malt Whisky: Matured in Bourbon and Sherry Casks

Die YouTube Variante mit 5x 4cl Samples kostet 32,90€ inkl. Versand und Anleitung.

Bestellbar unter whiskyeinsyt@weinsensorik.de

Die Live Verkostung mit Zoom am 06.02.2021, 19 Uhr mit 5x 4cl Samples kostet 39,90€

inkl. Versand und Anleitung

Bestellbar unter whiskyeinslive@weinsensorik.de

Im Paket ist von jedem der fünf Whiskys ein 4cl Sample ausreichend für 1-2 Teilnehmer. Gerne legen wir gegen 20€ Aufpreis ein zweites Set in das Paket ausreichend für 3-4 Teilnehmer.

Bitte bei Bestellung angeben.