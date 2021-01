Sinsheim – Die TSG Hoffenheim feiert Heimsieg gegen den 1. FC Köln

Sinsheim/Hoffenheim. Die TSG 1899 Hoffenheim siegte am 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen den 1. FC Köln mit 3:0, bereits zur Halbzeit stand es 2:0. TSG-Stürmer Andrej Kramaric brachte die Hoffenheimer nach einem Handelfmeter in der 7. Minute in Führung. Das 2:0 erzielte Christoph Baumgartner in der 28. Minute. In der 75. Minute sorgte erneut Kramaric, diesmal nach einem Foulelfmeter, für den 3:0-Endstand und sechsten Saisonsieg für die Hoffenheimer. Für Stürmer Kramaric waren es die Saisontore 11 und 12. Die Kölner hatten auch Chancen, in der 78. Minute hielt TSG-Torwart Oliver Baumann einen Foulelfmeter von Anthony Modeste. Nach dem dritten Heimerfolg und zweiten Sieg in Folge liegen die Hoffenheimer mit Trainer Sebastian Hoeneß mit 22 Punkten auf dem elften Tabellenplatz und haben nun sieben Zähler Vorsprung auf die Kölner (15 Punkte) auf dem 16. Rang (Relegationsplatz). Der Rekordmeister FC Bayern München konnte seine Tabellenführung nach einem 4:0-Auswärtssieg bei Schalke 04 mit 42 Punkten auf sieben Zähler weiter ausbauen. Trotz der 3:2-Auswärtsniederlage beim 1. FSV Mainz 05 bleibt RB Leipzig mit 35 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Das nächste Spiel bestreiten die Hoffenheimer auswärts beim Tabellenführer Bayern München, das Hinspiel in Sisnheim hatten die Kraichgauer Ende September mit 4:1 gegen die Bayern gewonnen. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Text Michael Sonnick