Mannheim – IHK Rhein-Neckar gründet Großbritannien-Kompetenzzentrum

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Im Laufe des Wochenendes haben Kriminelle ein Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße heimgesucht. Gegen 16 Uhr am Sonntag (24.01.) bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 12 Uhr am Freitag (22.01.) in einen Kellerraum in dem Anwesen eingedrungen waren. Bei ihrer Suche nach Beute entwendeten sie ... Mehr lesen »