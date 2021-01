Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim feiert Auswärtssieg in Köln

Köln/Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat bei Viktoria Köln mit einem 2:1-Auswärtserfolg seinen sechsten Saisonsieg gefeiert. Die Kölner gingen kurz vor der Halbzeitpause nach einem Konterangriff durch Simon Handle in der 45. Minute in Führung. Gleich nach der Pause konnten die Waldhöfer in der 48. Minute durch Rafael Garcia ausgleichen. Den 2:1-Siegtreffer für die Mannheimer gelang Anton Donkor in der 71. Minute. Der SV Waldhof Mannheim bleibt im neuen Jahr im fünften Spiel in Folge ungeschlagen, es war der dritte Auswärtssieg in dieser Saison. In der Tabelle der 3. Liga bleibt der SV Waldhof Mannheim mit 27 Punkten nach dem 20. Spieltag auf dem zehnten Tabellenplatz. Spitzenreiter bleibt Dynamo Dresden mit 38 Zählern nach einem 4:3-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Gegen Dresden bestreiten die Waldhöfer am Dienstag, 26. Januar um 19 Uhr, das nächste Heimspiel. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.waldhof-mannheim.de.

Michael Sonnick