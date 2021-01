Lampertheim – Eingangstür hält Einbruchsversuchen stand

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Vergeblich versuchten bislang noch unbekannte Täter in der

Nacht zum Samstag (23.01.) in eine Gaststätte in der Biedensandstraße einzudringen. Gegen 11 Uhr bemerkten Zeugen die Hebelspuren an der Eingangstür,die den Versuchen der Kriminellen jedoch standhielten. Der Tatzeitraum reicht

nach bisherigen Erkenntnissen bis 17 Uhr am Vorabend zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Lampterheim unter der Rufnummer 06204/9440-0 entgegen.

