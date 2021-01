Heidelberg – Städtevergleich in der Corona-Pandemie: Podcast „Heidelberg and Palo Alto in the Pandemic“ – Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Bürgermeister Tom DuBois aus Palo Alto im Talk

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie gehen Heidelberg auf dieser Seite des Atlantiks und die Partnerstadt Palo Alto in Kalifornien mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie um? Welche neuen Wege haben sie gefunden, um die Pandemie einzudämmen und deren Folgen zu mildern? Wie können sich Städte aufstellen, um für künftige Krisen dieser Art gewappnet zu sein? Wie schützen sie die Bevölkerung, wie unterstützen sie die Wirtschaft, wie sichern sie die Rechte Einzelner? Städte sind am „nächsten dran“, werden von der Bürgerschaft als erste gefordert, haben aber nur beschränkte Handlungsspielräume.

Über diese hochaktuellen Themen unterhalten sich Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Tom DuBois, Bürgermeister der Partnerstadt Palo Alto. Das Gespräch wird in Englisch geführt. Der Podcast unter dem Titel „Heidelberg and Palo Alto in the Pandemic – Global Challenges – Local Solutions“ ist voraussichtlich ab Donnerstagmittag, 28. Januar 2021, online abrufbar unter https://www.hca.uni-heidelberg.de und auf der städtischen Website unter www.heidelberg.de/partnerstaedte > Palo Alto.

Wissenschaftspodcast „Corona in den USA“

Es moderiert Dr. Anja Schüler, Koordinatorin Forum/Öffentlichkeitsarbeit beim „Heidelberg Center for American Studies“ (HCA) der Universität Heidelberg. Die Sendung ist eine Folge des Podcasts „Corona in den USA“, den das HCA seit April 2020 produziert. Der Podcast ist auf der HCA-Website, Spotify und Apple Podcasts verfügbar. Die bisherigen Folgen haben etwa 460.000 Klicks verzeichnet von Hörerinnen und Hörern aus dem In- und Ausland.

„Corona in den USA“ ist als Wissenschaftspodcast angelegt, bislang war eine Reihe prominenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Gast – von der Uni Heidelberg etwa der Historiker Manfred Berg, Michael Butter von der Uni Tübingen sowie die amerikanische Historikerin Manisha Sinha (sie ist auch Kolumnistin der NYT) und Robert Zoellick, ehemaliger Chef der Weltbank und jetzt Fellow in Harvard.