Heidelberg – Landtagswahl: 13 Wahlvorschläge zugelassen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 34 Heidelberg hat in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 19. Januar 2021, folgende 13 Wahlvorschläge für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag, 14. März 2021, zugelassen:

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Bewerberin: Theresia Bauer

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Bewerberin: Anja Boto Rodriguez

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Bewerber: Daniel Al-Kayal

Alternative für Deutschland (AfD), Bewerber: Timethy Bartesch

Freie Demokratische Partei (FDP), Bewerber: Benjamin Brandstetter

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis), Bewerber: Ulrich Becker

DIE LINKE (DIE LINKE), Bewerberin: Sahra Mirow

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER), Bewerberin: Anja Plesch-Krubner

Klimaliste Baden-Württemberg (KlimalisteBW), Bewerberin: Dr. Friederike Benjes

Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP), Bewerber: Dr. Dieter Koch

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI), Bewerber: Björn Leuzinger

Partei WIR2020 (W2020), Bewerberin: Doris Rothermel

Volt Deutschland (Volt), Bewerberin: Chantal Graßelt